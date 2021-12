Roma, 9 dic. (Adnkronos) – "Forza, determinazione, talento. Se ne è andata la regista Lina Wertmüller che ha segnato in maniera originale con queste sue caratteristiche il cinema, ignorando le discriminazioni e realizzando pellicole memorabili. Un grande esempio per tutti". Lo scrive in un tweet il vicepresidente del Parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo, coordinatore del nuovo Comitato Esteri ed Europa del M5S.