West Ham, Zouma prende a calci e schiaffi il suo gatto in un video

West Ham, Zouma prende a calci e schiaffi il suo gatto. Il calciatore francese è stato ripreso in un video mentre si accanisce contro uno dei gatti di casa, di razza Bengal.

Il caciatore Kurt Happy Zouma è protagonista di uno scandalo che vede coinvolto lui e i suoi gatti di casa. Il 27enne afferra uno degli animali, lo lancia per terra e lo colpisce con un calcio, per poi rincorrerlo per tutta la casa con in mano una scarpa sportiva. Il video non si ferma qui, c’è infatti un ulteriore atto di violenza.

Il fratello riprende tutto e se la ride di gusto. Nella parte finale del video, inoltre, si vede chiaramente il calciatore prendere un gatto dal tavolo della cucina e dargli uno schiaffo in faccia. L’animale si trovava tra le braccia del figlio di Zouma.

Il video ha fatto il giro del mondo, mentre la polizia annuncia che non sporgerà denuncia centinaia di persone hanno già contattato la RSPCA, che si occupa di maltrattamento animale.

West Ham, Zouma picchia il gatto: le scuse del calciatore

“Sono profondamente dispiaciuto per chiunque sia stato colpito dal video. Vorrei rassicurare tutti che i nostri due gatti stanno bene. Sono amati da tutta la nostra famiglia, questo episodio è stato un incidente, che non si verificherà più”, ha detto il calciatore francese.

La squadra di calcio della quale fa parte, il West Ham, ha dichiarato che condanna le azioni di Zouma e che si prenderà carico della faccenda internamente.

“Vorremmo comunque specificare che non giustifichiamo per nessuna ragione atti di crudeltà nei confronti degli animali”, ha dichiarato un portavoce del team.