West Nile virus, primo caso nel Bellunese: si tratta di un turista veneto

La febbre del Nilo è tornata in Italia e non smette di diffondersi, soprattutto in Veneto: la malattia si trasmette tramite la puntura di una zanzara. Dopo il cluster a Padova che ha portato all’individuazione sinora di 15 contagiati (10 dei quali finiti in terapia intensiva), un nuovo caso di contagio è stato riscontrato nel Bellunese. Si tratta del primo caso nella zona. Il paziente è un turista veneto in vacanza in montagna che è stato ricoverato nel reparto di neurologia dell’ospedale di Feltre.

A renderlo noto è l’azienda sanitaria Ulss 1 che ha anche precisato che il turista veneto infetto avrebbe avvertito i primi sintomi della malattia all’arrivo a Santa Giustina, città dolomitica del Bellunese.

Il soggetto è arrivato in ospedale con un principio di encefalite e ha poi ricevuto la diagnosi di West Nile Virus, cominciando le apposite cure.

Il boom di casi in Veneto

Nel Veneto, si sono verificati il maggior numero di casi di decesso legati alla malattia.

Di 13 vittime totali contate da inizio giugno, solo nella Regione si contano 8 morti. Il bollettino aggiornato al 18 agosto dell’Istituto Superiore di Sanità, invece, ha segnalato la presenza di 230 casi di infezione confermati nell’uomo in Italia da inizio giugno: 127 in forma neuro invasiva (di cui 71 in Veneto), 37 casi identificati in donati di sangue (18 in Veneto), 63 casi di febbre (55 in Veneto) e tre asintomatici.

Nel corso del 2018, il virus del Nilo aveva circolato in modo significativo in Italia facendo registrare 365 casi confermatidei quali 169 casi di febbre, 148 con manifestazioni di tipo neuro-invasivo che hanno provocato 19 decessi e 48 di donatori di sangue asintomatici.

La febbre del Nilo viene provocata dal virus West Nile (Wnv) che fa parte della famiglia dei Flaviviridae. La malattia è molto diffusa in località come l’Africa, l’Asia occidentale, l’Australia, l’Europa e gli Stati Uniti d’America.