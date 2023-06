WhatsApp, in arrivo i canali: cosa sono e come funzionano

In anteprima in Colombia e a Singapore, è in arrivo su Whatsapp uno strumento molto simile a una newsletter: si chiamano canali, ecco cosa sono e come funzioneranno

WhatsApp si aggiorna. In anteprima in Colombia e a Singapore, è in arrivo uno strumento molto simile a una newsletter. Si chiamano canali e appariranno nella nuova sezione Aggiornamenti, a parte rispetto alle chat private già esistenti.

Canali WhatsApp, come funzionano?

Alla base della nuova opzione pensata da Meta, c’è la volontà di permettere ad aziende e pubbliche amministrazioni di comunicare in modo smart con gli utenti iscritti (e quindi interessati) ai singoli canali, sia notizie di emergenza che aggiornamenti regolari. Per preservare la possibilità di scelta e di controllo degli utenti iscritti, gli amministratori, pur non potendo aggiungere follower, avranno l’opportunità di impostare delle restrizioni su chi potrà prenderne parte (e di bloccare gli screenshot e gli inoltri dal loro canale). Ogni trenta giorni i messaggi di ogni canale verranno eliminati. Gli amministratori potranno inviare immagini, sondaggi, sticker, testi e video.

La voce di Meta

Nonostante gli aggiornamenti e le nuove funzioni, Meta ha tenuto a specificare in un post ufficiale che «il fulcro dell’utilizzo di WhatsApp continuerà a essere la messaggistica privata tra amici, familiari e comunità». E continuando: «La creazione dei canali è un grande passo che i nostri utenti ci hanno chiesto di fare da anni. Riteniamo che sia finalmente giunto il momento di introdurre uno strumento di trasmissione semplice, affidabile e privato». Dopo Colombia e Singapore, l’azienda renderà disponibili i canali nel corso dei prossimi mesi anche negli altri Paesi del mondo.