WhatsApp, addio agli screenshot: le novità del nuovo aggiornamento

WhatsApp sta per cambiare ancora, Meta si è convinta ad implementare un nuovo aggiornamento che potrebbe modificare per sempre il nostro modo di utilizzare l’app di messaggistica più famosa del mondo.

Aggiornamento WhatsApp, niente più screenshot? Le novità

Come tanti degli aggiornamenti di WhatsApp fatti negli ultimi anni, anche in quello che dovrebbe essere il prossimo, la volontà di Meta è quella di fare un ulteriore passo verso la tutela della privacy degli utenti. Secondo quanto si apprende, sembra che il nuovo aggiornamento dovrerbbe dare la possibilità di inviare messaggi da leggere una sola volta, questi messaggi non potranno essere soggetti a screenshot. Oltre all’impossibilità di fare una foto al proprio schermo, con questa novità non sarà nemmeno possibile inoltrare alcuno di questi messaggi visualizzabili solo una volta.

Quando si implementerà il nuovo aggiornamento

Ancora non si conosce la data in cui verrà pubblicato questo nuovo aggiornamento, ma da quanto si apprende potrebbe essere più vicina di quanto si pensa. Un momento utile potrebbe già essere la fine del mese di gennaio, dato che le voci di queste novità circolano nell’ambiente sin dagli ultimi mesi del 2022.