WhatsApp Beta nuovo aggiornamento per Android: 2 novità per la privacy

Meta ha intenzione di implementare un nuovo aggiornamento per l’app di messaggistica istantanea più famosa del mondo. WhatsApp Beta sta per cambiare ancora: il tema è la privacy e ad essere interessati sono alcuni utenti Android.

La notizia è confermata: nelle scorse ore è stato dato il via libera al nuovo aggiornamento per la versione Beta di WhatsApp. Le versioni interessate sono la 2.23.9.14 e la 2.23.9.15. L’idea dei programmatori è quella di creare un sistema che permetta agli utenti di bloccare le chat. Per sbloccarle, spiegano gli sviluppatori, servirà dare l’accesso tramite un’impronta digitale. L’obiettivo è chiarissimo, Meta vuole aumentare ancora una volta il livello di privacy della sua app di messaggistica. La nuova funzione, che prende il nome di ‘chat bloccata‘ non permetterà il salvataggio automatico in galleria dei file multimediali scambiati sulla chat stessa.

L’altra novità riguarda una nuova schermata di controllo della privacy, che serve a comprendere e gestire meglio le relative impostazioni. In questo modo, gli utenti potranno rivedere rapidamente le impostazioni sulla privacy per avere sempre il controllo su chi può visualizzare le proprie informazioni.