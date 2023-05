Whatsapp cancellato nel Regno Unito? "In contrasto con disegno di legge"

Whatsapp è un posto sicuro o no? Questa domanda da sempre divide l’opinione pubblica, specialmente i genitori, che cercano in ogni modo di tutelare i propri ragazzi. Nel Regno Unito adesso arriva un nuovo atto legislativo e alcune cose per la popolare app di messaggistica potrebbero cambiare.

Un disegno di legge rischia di far sloggiare Whatsapp dal Regno Unito: ecco che sta succedendo

Nel dettaglio tale disegno di legge punta a contrastare in ogni modo le brutture che l’universo digitale porta con sé. Dagli innumerevoli contenuti violenti ed offensivi, fino a quelli più pericolosi e minatori per la sicurezza degli utenti. Contenuti che devono sparire, per farlo però sarebbe necessario un costante controllo, e sappiamo quanto Whatsapp tenga alla crittografia end-to-end per le sue chat.

Il disegno di legge darebbe la possibilità a Ofcom di imporre requisiti specifici ai social network affinché si possa contrastare contenuti pedopornografici ma anche il terrorismo. Le aziende rischierebbero una multa pari al 10% del fatturato globale.

Whatsapp di fronte ad un bivio

Il problema è che alcune app di messaggistica, come Whatsapp ma non solo, sono coperti dalla crittografia end-to-end che protegge i dati degli utenti. In una nota congiunta la nota app e Signal hanno detto: “Il disegno di legge non fornisce alcuna protezione esplicita per la crittografia e se implementato come scritto, potrebbe consentire a Ofcom di provare a forzare la scansione proattiva di messaggi privati ​​su servizi di comunicazione crittografati end-to-end, annullando di conseguenza lo scopo della crittografia end-to-end e compromettendo la privacy di tutti gli utenti”.

La situazione rischierebbe di mettere Whatsapp di fronte ad un bivio, sottostare al disegno di legge oppure abbandonare il Regno Unito: “Il novantotto per cento dei nostri utenti si trova al di fuori del Regno Unito. Non vogliono che abbassiamo la sicurezza del prodotto e sarebbe una scelta strana per noi scegliere di abbassare la sicurezza del prodotto in modo tale da influenzare quel 98% di utenti“, ha affermato al Guardian il capo di WhatsApp, Will Cathcart.

La risposta del governo inglese

Non si tratta di una decisione semplice neanche per il governo inglese. Un portavoce del Ministero degli Interni ha dichiarato: “Sosteniamo la crittografia avanzata, ma ciò non può avvenire a scapito della sicurezza pubblica. Le aziende tecnologiche hanno il dovere morale di assicurarsi di non accecare se stesse e le forze dell’ordine per i livelli senza precedenti di abusi sessuali su minori sulle loro piattaforme. Il disegno di legge sulla sicurezza online non rappresenta in alcun modo un divieto della crittografia end-to-end, né richiederà ai servizi di indebolire la crittografia“.

Claire Fox, membro della Camera dei Lord, ha detto: “Questi servizi, come WhatsApp, abbandoneranno potenzialmente il Regno Unito. Non è come minacciare di andarsene. Nell’esercitare un’enorme pressione su queste piattaforme per scansionare le comunicazioni, dobbiamo ricordare che sono piattaforme globali. Hanno un sistema che funziona per miliardi di persone in tutto il mondo. Un mercato relativamente piccolo come il Regno Unito non è qualcosa per cui comprometterebbero i loro miliardi di utenti in tutto il mondo“.