Whatsapp: come recuperare i messaggi eliminati

Vi è mai capitato di inviare un messaggio Whatsapp e poi cancellarlo per errore? Molte volte, trattandosi spesso di messaggi brevi, riscriverlo non costa nulla se non qualche secondo, ma talvolta può capitare di eliminare per errore un testo più lungo.

I programmatori di Meta hanno, quindi, pensato ad una nuova funzione che permette di cancellare l’errore, ripristinando il messaggio originale.

Whatsapp, il trucco per recuperare i messaggi eliminati

La nuova funzione di chiama Accidental Delete e, come suggerisce il suo stesso nome, permetterà agli utenti di WhatsApp di ripristinare un messaggio inviato e poi cancellato per errore. Farlo sarà davvero molto semplice, basterà infatti cliccare sul tasto ‘Annulla’ che farà capolino sul nostro schermo subito dopo aver effettuato una cancellazione.

Si avranno 5 secondi di tempo per tornare sui propri passi.

L’aggiornamento di WhastApp: le idee di Meta

I programmatori di Meta hanno pensato a molte novità per gli ultimi aggiornamenti dell’app di messaggistica più famosa del mondo. Dopo l’introduzione delle reaction ai messaggi e quella, ancora precedente, dell’ascolto dei vocali a velocità aumentate, si attende l’arrivo dell’Accidental Delete. L’azienda non ha ancora fatto sapere quando questa nuova funzione sarà disponibile, ma quello che è assicurato è che ne potranno beneficiare tanto gli utenti Android tanto quelli IOs.