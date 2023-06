WhatsApp è down: l’hashtag #WhatsAppdown è balzato in trend su Twitter. Al momento, non è noto cosa abbia causato il malfunzionamento.

WhatsApp è down: lo dimostra l’hashtag #WhatsAppdown che è balzato in trend su Twitter. Al momento, non sono ancora note le cause che si trovano all’origine del malfunzionamento dell’app di messaggistica istantanea né sono stati diffusi annunci ufficiali da Meta.