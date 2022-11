WhatsApp, in arrivo la funzione per inviare messaggi a se stessi

Con i prossimi aggiornamenti di WhatsApp si sbloccherà una nuova funzione che potrà essere utile in determinate circostanze: presto si potrà inviare dei messaggi a se stessi.

Ma come può essere utile avere una chat con se stessi? La risposta è semplice: spesso ci si trova ad avere bisogno di salvare in un luogo facilmente accessibile (e cosa è meglio di una chat WhatsApp), un determinato link, un documento o un promemoria. Per farlo, talvolta, lo appuntiamo sulla chat di un nostro amico o famigliare totalmente disinteressato, ma presto non sarò più necessario.

Meta sta, infatti, pensando di implementare la funzione degli auto-messaggi per WhatsApp, una funzione già attiva su altre piattaforme come per esempio Telegram.

WhatsApp, gli aggiornamenti che sono attesi

Per avere questa nuova funzione non sarà necessario aspettare molto. Gli utenti iOS dovranno attendere la versione 22.23.74 dell’app, mentre quelli Android la versione 2.22.23.77. Entrambe sono date in uscita molto presto. La chat personale non sarà, però, l’unica novità attesa.

Da quanto si è scomperto, infatti, a breve si potrà avere lo stesso account di WhatsApp su più dispositivi insieme. La funzione multi-dispositivo permetterà di utilizzare fino a 4 device.