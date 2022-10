Whatsapp in panne per due ore in varie parti del mondo

Milano, 25 ott. (askanews) – Blackout di due ore per Whatsapp. L’app di messaggistica di proprietà di Meta, il gruppo di Facebook e Instagram, è stata “down”, come si dice in gergo, in varie parti del mondo.

Migliaia le segnalazioni su Downdetector, la piattaforma che raccoglie e comunica i problemi su vari siti e applicazioni, provenienti da tutta Italia.

Si è trattato del secondo malfunzionamento in casa Meta a meno di 24 ore.

Lunedì 24 ottobre, dopo le ore 18, si erano già registrate numerose segnalazioni di chi non riusciva ad utilizzare Facebook. Gli ultimi disservizi di WhatsApp risalgono invece a circa un anno fa, il 4 ottobre 2021 quando ci fu un ‘down’ di tutte le app del gruppo Meta, comprese Instagram e Facebook, per sei ore. In quella circostanza, dopo il ripristino dei servizi, erano arrivate anche le scuse ufficiali del fondatore Mark Zuckerberg.

Whatsapp è utilizzata da 2 miliardi di persone, anche istituzioni e governi e sempre più importante con lo smart working. A partire dal 2020, il servizio è stato utilizzato per inviare oltre 100 miliardi di messaggi al giorno.