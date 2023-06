Whatsapp: lancia i 'Canali', al via in anteprima in Colombia e a Singapore

Whatsapp: lancia i 'Canali', al via in anteprima in Colombia e a Si...

Roma, 8 giu. (Adnkronos) – Whatsapp lancia i 'Canali' con l'obiettivo di farli diventare il prodotto di messaggistica broadcast più sicuro disponibile. La piattaforma, secondo l'annuncio fatto oggi, spiega che per preservare la possibilità di scelta e di controllo degli utenti, gli amministratori non potranno aggiungere follower al proprio Canale. I Canali appariranno in una nuova sezione "Aggiornamenti", separata dalle chat private con la famiglia, gli amici e le community. Rappresenteranno un nuovo strumento di broadcast one-way, con cui gli amministratori potranno inviare messaggi, immagini, video, sticker e sondaggi. "La cronologia dei Canali sarà memorizzata sui nostri server solo per 30 giorni" assicura il blogpost.

"Aspiriamo a costruire il servizio di trasmissione più privato possibile: il che inizia proteggendo le informazioni personali sia degli amministratori che dei follower" si legge ancora nel blogpost di lancio dei Canali. "In qualità di amministratore del canale, il tuo numero di telefono e la tua foto del profilo non verranno mostrati ai follower. Allo stesso modo, seguire un canale non rivelerà il tuo numero di telefono all'amministratore o ad altri follower. Chi decidi di seguire è una tua scelta ed è un fatto privato" spiega l'annuncio.

Per dare il via a Channels, "siamo entusiasti di lavorare con voci globali , leader e organizzazioni selezionate in Colombia e Singapore, dove i canali saranno disponibili in anteprima, per creare, apprendere e adattare l'esperienza.