WhatsApp non funzionerà più su alcuni vecchi iPhone: quali? Tutti i modelli

La famosissima applicazione di messaggistica, WhatsApp, non sarà più disponibile per diversi modelli di iPhone: l'impatto sui consumatori

Ben presto alcuni utenti possessori di un iPhone non potranno più avere ed utilizzare WhatsApp con i propri dispositivi. La decisione è ormai definitiva e ben presto ci sarà il blocco: vediamo insieme la lista dei modelli interessati.

WhatsApp non funzionerà più su alcuni iPhone: quando ci sarà il blocco

Dal prossimo 24 ottobre, diversi utenti iPhone non potranno più utilizare l’app di messaggistica WhatsApp. Il sito WABetaInfo ha annunciato il blocco per tutti i dispositivi che supportano il sistema iOS 10 e iOS 11: “La rimozione del supporto per alcune versioni di iOs è necessaria per dar seguito alle ultime funzionalità implementate su WhatsApp. Aggiornando a una versione recente gli utenti ottengono benefici anche dalle patch di sicurezza. Aggiornare il proprio sistema è sempre consigliabile.” WhatsApp per il momento continuerà a funzionare con iOS 12, quindi i modelli iPhone 5S, iPhone 6 e iPhone 6S sono salvi.

L’impatto sui consumatori

In tutta sincerità va ammesso che l’impatto sui consumatori sarà abbastanza leggero. Secondo Statista, infatti, fine 2020 i possessori di iPhone 5 e iPhone 5c ammontavano allo 0,47% del totale di consumatori con un telefonino Apple. Una percentuale che attualmente si sarà ulteriormente ridotta.