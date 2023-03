Whatsapp: le chat di gruppo avranno una scadenza

Le chat di gruppo di Whatsapp, croce e delizia dei tempi moderni. Che si tratti di organizzare una festa di compleanno o un viaggio, il lavoro per la settimana, di ricevere le comunicazioni dalla scuole dei bambini, sembra impossibile poterne fare a meno. Non tutti le amano però, e Whatsapp vuole introdurre una nuova funzione proprio per queste persone.

Whatsapp, le novità per le chat dei gruppi

In uno dei prossimi aggiornamenti dell’app in verde, infatti, potrebbe spuntare una nuova opzione inerente i gruppi, che ci permette di dargli una “scadenza”, cioè di pre-impostare la data in cui uscire automaticamente dalla chat di gruppo. Si potrà scegliere tra un giorno, una settimana, un mese e un anno. L’opzione sarà reversibile e modificabile in qualsiasi momento dall’app. Una bella soluzione per tutte quelle chat create per eventi specifici che poi rimangono accumulate sul fondo dello schermo, che nessuno si cura di chiudere e che magari vengono risvegliate da qualche notifica ogni tanto.

Whatsapp, le altre novità

Non solo chat di gruppo a scadenza, nel futuro di Whatsapp. Pare che il colosso della messaggistica istantanea stia lavorando anche a un modo di silenziare in automatico le chiamate che provengono da numeri sconosciuti o non inseriti in rubrica e a una newsletter periodica con novità e aggiornamenti.