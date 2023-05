Whatsapp: novità in arrivo per sondaggi e didascalie

Ci sono novità in casa Whatsapp. La popolare applicazione di messagistica ha implementato le sue funzionalità rivedendo alcune funzioni, ovvero quelle relative ai sondaggi e alle didascalie. Ecco nel dettaglio cosa cambia nel nuovo aggiornamento dell’app.

Whatsapp è in continua evoluzione: ecco quali sono le prossime novità sull’app

L’obiettivo degli sviluppatori è come sempre quello di migliorare l’esperienza dei propri utenti, su quella che è considerabile ad oggi una delle app più utilizzate da milioni e milioni di persone in giro per il mondo per tenersi in contatto con i propri amici e parenti.

Per farlo però alcuni dettagli della piattaforma vanno rivisti costantemente, ed è così che sono in arrivo delle novità nell’utilizzo dei sondaggi e nella scrittura delle didascalie dei contenuti condivisi ed inoltrati su Whatsapp.

Sondaggi Whatsapp. Tre novità in arrivo

Nel dettaglio sono tre gli aspetti innovativi che riguarderanno i sondaggi di Whatsapp: si parte dal voto singolo, ovvero i sondaggi in cui gli utenti possono selezionare soltanto un’opzione tra quelle disponibili.

L’attivazione dell’opzione richiede di deselezionare “consenti più risposte”, quando si crea il sondaggio stesso. Seconda novità: filtra i sondaggi nelle chat, che permetterà di filtrare i messaggi per sondaggi, così da non perderli più di vista nella chat. Novità molto utile specialmente nei gruppi molto affollati.

La terza e ultima novità riguarda le notifiche dei sondaggi: chi ha generato il sondaggio in questione riceverà delle notifiche nel momento in cui nuove risposte da parte delle persone verranno registrate.

Didascalie, disponibili su nuovi contenuti

Parlando delle didascalie invece, questa funzione sarà disponibile su due nuove tipologie di contenuti: si va dall’inoltro con didascalie, che permetterà all’utente di scegliere, al momento dell’inoltro di un messaggio da una chat ad un’altra, di lasciare o meno la didascalia già presente, oppure di scriverne un’altra.

La seconda novità riguarda invece la condivisione file con didascalie, con cui sarà possibile aggiungere una didascalia al documento precedentemente alla condivisone.