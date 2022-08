È arrivata Whatsapp per Windows e senza telefono connesso: ecco la soluzione per ottimizzare la qualità, la velocità e l'indipendenza del software in uso

Sembrerà forse eccessivo, ma è stato un po’ il “sogno” di quasi tutti gli utenti della rete globale e alla fine si è realizzato perché in tecnologia ormai sognare è cosa da poco tempo, poi arriva la messa in opera: la soluzione è quella di Whatsapp per Windows e senza telefono connesso.

A darne menzione, ribadendo una cosa che gli utenti per più parte già conoscono ed utilizzano, è l’Ansa. L’agenzia spiega che “è disponibile anche in Italia l’applicazione Whatsapp per Windows”.

Whatsapp per Windows e senza telefono

Si tratta in pratica dell’applicazione “mista” che “consente di utilizzare la chat sul computer anche senza avere lo smartphone principale connesso alla rete”. L’annuncio della nuova versione dell’app è arrivato sul sito ufficiale della chat ed il nuovo aggiornamento mira a “migliorare la stabilità e la velocità, a ottimizzare l’esperienza di utilizzo sul computer oltre che a rendere il software indipendente dal telefono”.

Dopo i test finalmente si parte: come fare

Come sempre accade ci sono stati degli step precisi e “dopo una fase di test” la nuova app è ora “disponibile al pubblico globale in download gratuito e supporta anche la lingua italiana. Attenzione: per scaricare e usare l’app WhatsApp per Windows nella sua ultima versione sarà “necessario collegarsi al Microsoft Store”.