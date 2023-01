WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni dispositivi da gennaio 2023: quali sono

La famosa applicazione di messaggistica WhatsApp non sarà più disponibile per diversi modelli di cellulare: le novità di inizio 2023

Meta ha già dato l’annuncio: con l’inizio del 2023 alcuni cellulari non potranno più supportare l’applicazione di messaggistica più famosa del mondo, WhatsApp.

WhatsApp non funzionerà più su alcuni vecchi dispositivi: le novità

I possessori di alcuni modelli di cellulare ‘obsoleti’ se ne sono già accorti: dal 1 gennaio 2023 WhatsApp non è più disponibile per tutti. Alcuni modelli di smartphone (49 per la precisione), infatti, non sono più in grado di sostenere i continui aggiornamenti dell’app di messaggistica, ormai sempre più evoluta. Meta, pertanto, ha deciso di non investire più su questi modelli vecchi, riservando WhatsApp solo chi ha un telefono di ultima generazione.

La lista degli smartphone interessati

Ecco la lista completa degli smartphone che non supportano WhatsApp dal 1 gennaio 2023: