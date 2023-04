Whirlpool Corporation inaugura la sua nuova sede a Milano

Milano, 21 apr. (askanews) – Inaugurata a Milano, il 20 aprile, la nuova sede di Whirlpool Corporation, azienda leader nella produzione di elettrodomestici a livello mondiale. Al centro di un’area in forte sviluppo come il quartiere Certosa, l’edificio (totalmente Carbon free) si sviluppa su più di 7mila mq, distribuiti su due piani, per oltre 400 persone e più di 100 nazionalità diverse.

Federica Bartolini, Head of Corporate Communications EMÉA, Whirlpool Corporation:

“Siamo molto felici di essere qui per l’inaugurazione dei nostri nuovi uffici. IN questa sede trovano casa oltre 400 persone da diverse nazionalità (oltre 100) ed afferenti a varie funzioni aziendali. È uno spazio innovativo e moderno, che favorisce la collaborazione tra persone e l’interscambio con il tessuto culturale urbano”.

Un luogo dunque adatto alla collaborazione e all’interscambio, ma soprattutto alla costruzione di un winning wòrkplace, che metta al centro della sua strategia il benessere dei propri dipendenti.

Grande novità della sede è rappresenta dal nuovo World of Whirlpool: un vero e proprio viaggio tra innovazioni di design e tecnologie di ultima generazione. 500 mq dedicati ai maggiori marchi europei del gruppo e alle loro diverse narrazioni, in un percorso tra i prodotti più innovativi dell’azienda.

Insomma un modello, quello di Whirlpool Corporation, per un nuovo modo di concepire gli spazi lavorativi: tra innovazione, interscambio e sostenibilità.