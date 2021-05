Whirlpool: Epifani, 'vertenza simbolo, delocalizzano per risparmiare non per difficoltà'

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – "Non possiamo correre rischio che dal 1 luglio voi possiate essere licenziati". Lo ha detto l'ex segretario generale della Cgil Guglielmo Epifani nel corso del presidio dei lavoratori Whirlpool. "Non riesco a capire che differenza c'era tra sbloccare i licenziamenti a luglio o a ottobre, quando magari nel frattempo l'economia si era ripresa", dice poi Epifani.

"La vertenza Whirlpool è vertenza simbolo di questo sistema dove le multinazionali vengono in Italia prendono i soldi e poi delocalizzano non perché sono in difficoltà ma per qualche risparmio", conclude Epifani.