Whirlpool: Pd, 'sostegno a richiesta sindacati, ricercare nuovo investitore'

Roma, 14 dic.

(Adnkronos) – "Sosteniamo la richiesta di Fiom, Fim e Uilm a seguito dell'ultimo incontro avvenuto con il Governo sulla vicenda ex Whirlpool. Riteniamo infatti che sia innanzitutto assolutamente urgente garantire il passaggio di proprietà entro la fine dell'anno, dell'immobile da Whirlpool a Zes Campania, ma che parallelamente si proceda rapidamente all'individuazione di un soggetto che si occupi della reindustrializzazione". Così i deputati Marco Sarracino e Arturo Scotto e la senatrice Valeria Valente del del Pd-Italia Democratica e Progressista.

"In un momento delicato come questo, perdere uno stabilimento produttivo come quello di Napoli, rappresenterebbe un colpo fortissimo all'economia del Mezzogiorno. Per questo vigileremo con molta attenzione affinché tutti i prossimi passaggi si svolgano in maniera corretta e veloce, specie se consideriamo che scadranno fra meno di un anno gli ammortizzatori sociali previsti per quei lavoratori". L