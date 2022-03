White Paper Repower, continua trend negativo per immatricolazioni auto

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – Sono negativi i numeri delle immatricolazioni delle auto nel 2021, con un generale -24% rispetto al 2019, e un ottobre nero che ha portato l’Italia a registrare la perdita più alta di tutta Europa (-35,7%).

In particolare, secondo dati di Unrae – Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, il confronto tra le immatricolazioni del 2020 e quelle del 2021 registra una contrazione del 16,3% per le auto a benzina e 27,7% per il diesel. E' l'analisi contenuta nella sesta edizione del ‘La mobilità sostenibile e i veicoli elettrici’ di , gruppo attivo nel settore energetico e della mobilità sostenibile.

A due anni dall’inizio della pandemia che ha contribuito a rivoluzionarne gli scenari, il documento fotografa il mercato attraverso dati, trend, innovazioni con un focus sulla transizione energetica e il suo impatto sul mondo della mobilità.