White Paper Repower, cresce il numero di veicoli elettrificati (+128%)

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – Per il secondo anno, nel 2021, cresce il numero di veicoli elettrificati (Bev, ossia full electric, e Phev, plug in hybrid) immatricolati: nel 2021 Bev e Phev sono passate da 59.900 a 136.854 nuove immatricolazioni, segnando un +128,2% rispetto al 2020.

Le Bev (Battery electric vehicle) con 67.542 unità immatricolate nel 2021 sono più che raddoppiate (+107% nel 2021, rispetto alle 32.500 unità immatricolate nel 2020). Per quanto riguarda le Phev (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) con 69.312 unità immatricolate, raggiungono una crescita del +152,7%, rispetto alle 27.433 unità del 2020. A livello assoluto l’Italia si pone al sesto posto in Europa con 1,14 veicoli full electric ogni 1000 abitanti.

Sono i numeri contenuti nella sesta edizione del suo 'La mobilità sostenibile e i veicoli elettrici' di .

Secondo il report, risultano di particolare interesse i dati dei punti di ricarica per auto, in forte crescita: al 31 dicembre 2021 in Italia si contavano 13.233 infrastrutture tra stazioni e colonnine, con un aumento rispetto al 2020 del +36% (+3.514).