Whiteshark, il nuovo singolo è “Cachet”: “Non bisogna smettere di crederci, riaccendiamo i sogni”

"Esprimiamo l'infinita voglia di rivalsa e la necessità di riaccendere i nostri sogni": così il duo urban milanese presenta il nuovo singolo.

Whiteshark di nome e di fatto: la loro tenacia è ammirevole e la loro determinazione si dimostra vincente. A Simone e Daniele la grinta non manca e sono dei provocatori gentili. Nasce così il loro nuovo singolo, ”Cahcet”. Nell’intervista i Whiteshark raccontano i nuovi progetti e svelano qualcosa in più su di loro.

I Whiteshark presentano il nuovo singolo, “Cachet”

Dopo il brano “Stavolta no” e il successivo “Non risponderò”, con un invito ad allontanarsi dai rapporti tossici, il duo urban milanese presenta con un entusiasmo contagioso il nuovo singolo: “Cachet”. Daniele Scavetta, in arte “Scave” e Simone Filipazzi, in arte “Simoroy”, raccontano: “In questo singolo saltano subito all’occhio due cose in particolare: l’infinita voglia di rivalsa che abbiamo e i tanti riferimenti a titoli di canzoni di artisti come Fibra, Guè, Grido e Arisa, concentrati in un paio di strofe verso la fine della traccia.

È giunto il momento di riaccendere i nostri sogni”.

A proposito del lavoro intrapreso per portare alla luce “Cachet”, i due artisti spiegano: “Con i nostri singoli precedenti abbiamo voluto toglierci dei sassolini dalle scarpe. Cachet per noi è solo un mezzo, non un fine. Abbiamo voluto fare un brano più provocatorio.

Per questo motivo, abbiamo usato appositamente parole forti, ma solo per far arrivare più profondamente il nostro messaggio a chi ci ascolta. Siamo costantemente focalizzati sull’obiettivo: invitiamo ad alzarsi dal divano e rimboccarsi le maniche se si vogliono esaudire i propri sogni. La nostra voglia di sognare e di crederci non si è mai spenta, ma non mancano i momenti di sconforto. Anche per noi due, come per molti altri artisti, ci sono alti e bassi.

L’importante è fare una cosa che ti piace e ti fa stare bene, questo è ciò che vogliamo fare nella vita. Sappiamo che il percorso è lungo, ma siamo degli squali bianchi e non molliamo mai: per ora in mano abbiamo solo sogni, ma tocchiamo gli obiettivi prefissati e ne siamo entusiasti”.

Poi hanno precisato: “Non ci fermiamo qui: questo per noi è solo l’inizio, la voglia di continuare e crescere ulteriormente non ci manca. Abbiamo voglia di fare sacrifici, di mettere dedizione e di impegnarci con costanza per raggiungere l’obiettivo. Crediamo nelle nostre capacità: è fondamentale per sentirsi forti e mantenere il senso di ambizione. Accanto al messaggio forte e all’intensità con cui interpretiamo il testo abbiamo voluto aggiungere la tromba per equilibrare il brano e alleggerire il mood che lo caratterizza”.

Non mancano neppure i progetti futuri: “Siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto e che continuiamo a fare. C’è tanta altra carne al fuoco. Il prossimo singolo che presenteremo ha un suo perché, si collega a “Cachet” e racconta un’esperienza che abbiamo vissuto in prima persona e di cui non abbiamo mai parlato pubblicamente. Il fatto che abbiamo vissuto ci ha ispirato e abbiamo deciso di raccontarlo con la musica”.

Poi la parte più bella del mestiere: incontrare i fan. Infatti, i ragazzi hanno fatto sapere: “Abbiamo in programma alcuni live: portare dal vivo la nostra musica è ciò che ci piace di più. La nostra comunità di fan si sta allargando ulteriormente e speriamo continui così”.