Roma, 20 apr. (Adnkronos) – "Apprendo con dispiacere e con preoccupazione che oggi la Westminster Magistrates' Court di Londra ha emesso l'ordine formale di estradizione negli Stati Uniti per Julian Assange", dichiara Gianluigi Paragone, leader di Italexit. "In un momento come quello attuale, questo provvedimento a danno di Assange rappresenta un ulteriore elemento di pericolo per le libertà e per la libertà di informazione in particolare".