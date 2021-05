Will, da X Factor alle hit di successo: il suo nuovo singolo è “Bella uguale”

Dopo brani con più di 18 milioni di strem, Will, ex concorrente di X Factor, torna con un nuovo singolo pronto a diventare una hit estiva: “Bella uguale".

È una promessa del pop italiano, un fenomeno da milioni di views: Will, al secolo William Busetti, è una delle penne più fresche, carismatiche e promettenti del nuovo pop italiano. A soli 21 anni si è fatto notare a X Factor 2020 conquistando il grande pubblico con il suo talento puro e genuino.

Un ragazzo semplice che è cresciuto ascoltando tantissima musica, influenzato dalla vena british che gli scorre nelle vene e che risente dei gusti pop della madre di origini inglesi, e dal cantautorato italiano, spinto dalla passione del padre. Will presenta un’altra hit esplosiva: “Bella uguale”. È il giusto motore che si fa simbolo della ripartenza dopo un periodo di stasi per il settore musicale, conseguente all’emergenza coronavirus e causa di non poche proteste nelle principali città italiane.

Will, “Bella uguale” è il suo nuovo singolo

Reduce dal successo virale che ha ottenuto più di 18 milioni di stream con il singolo “Estate”, già certificato disco d’oro e ancora in classifica top 100 dei brani più streammati su Spotify, a distanza di oltre sei mesi Will torna con “Bella uguale”, il suo nuovo singolo, una sorprendente hit prodotta da Mark & Kremont.

A proposito della sua nuova canzone, Will dichiara che “Bella Uguale”, come molti altri suoi brani, “nasce da un ricordo”.

Ha scritto il testo “durante il secondo lockdown, quando iniziavo ad avere una voglia incredibile di libertà. Mettendomi a riguardare vecchi video di estati passate, mi tornavano in mente mille emozioni”.

Il videoclip del brano diretto da Nicholas Baldini e girato in Veneto nelle spiagge del Resort Union Lido di Cavallino-Tre Porti ben esprime il mood del singolo, un mix esplosivo di entusiasmo e sana energia. Una canzone fresca e piacevole in grado di trasportarci immediatamente nella dimensione estiva, invitandoci a ballare e ritrovando anche solo per un attimo quell’agognata libertà.

Will, “Bella uguale” è il simbolo di un’estate di rinascita

Dopo l’uscita di “Bella uguale”, Will spera che la canzone “possa essere accompagnata da un’estate di leggerezza, e perché no, che possa essere la colonna sonora di qualche amore nato in spiaggia che, anche se non sarà corrisposto, sarà bello uguale”.

Infatti, il nuovo singolo di Will affronta con grande spontaneità un amore estivo non contraccambiato, trattando anche il tema della spensieratezza, che ben si concilia con la stagione estiva.

Grazie a un sound ammaliatore e a un ritornello diretto e vincente che rimane nelle orecchie sin dalle prime note, “Bella uguale” è una contagiosa esplosione di vitalità, un pezzo di grande energia in cui melodie pop s’intrecciano perfettamente a contaminazioni elettroniche. Ne deriva un’atmosfera catchy costantemente in levare, destinata ad accendere in maniera sorprendente l’estate 2021 ormai alle porte.

Will, “Bella uguale” e gli altri progetti

Giovanissimo, pieno di talento e voglia di fare. Porta con sé il desiderio di farsi conoscere al pubblico grazie alla sua musica, che da sempre lo appassiona nel profondo. William Busetti è nato nel 1999 a Vittorio Veneto e trascorre la sua adolescenza a Soligo, dove tutt’ora vive.

Appassionato di calcio, da bambino si è dedicato al pallone, ottenendo risultati promettenti a livello giovanile. Alla fine del liceo la passione per la musica prende il sopravvento e Will inizia a scrivere i primi testi, ispirato soprattutto dalle canzoni rap italiane che ascolta come valvola di sfogo per evadere la monotonia della vita di provincia. Alla fine del 2019 pubblica i suoi primi brani su YouTube, seguiti da un EP. Dopo aver ottenuto i primi risultati positivi, Will capisce che la musica può essere più di una passione. Pubblica così altri tre singoli e nel 2020 partecipa a X Factor arrivando a cantare davanti ai giudici in prima serata. Alle audition Will canta “Estate”, una delle prima canzoni da lui scritte. L’esibizione diventa subito virale sui social e il brano inizia a macinare stream e condivisioni. La canzone, liberamente ispirata a “Someone you loved” di Lewis Capaldi, ha raccolto finora 18 milioni di stream totali solo su Spotify, continuando a registrare tra i 70k e 80k ascolti quotidiani, conquistando anche la cover della playlist “Generazione Z” dedicata alle giovani promesse della musica italiana.

A oltre sei mesi dalla pubblicazione ufficiale il brano è tuttora nella classifica italiana top 100 dei singoli più ascoltati su Spotify. Il videoclip è diventato virale su Tik Tok e su YouTube conta oltre 5 milioni di views.