Will, nuova icona pop con tanta voglia di sfondare

Milano, 7 apr. (askanews) – Nuova icona pop con tanta voglia di sfondare. Fenomeno da milioni di views, Will al secolo William Busetti dopo il successo dei brani “Estate”, “Bella uguale” e Domani che fai?” torna con il nuovo singolo “Anno luce”.

“Avevo questa storia in mente di tradimento, non necessariamente amoroso, il fatto di sentirsi traditi quando si crea la distanza tra te e un’altra persona nel momento in cui manca la fiducia.

Per questo “Anno Luce”, e tutto il discorso un po’ spaziale”.

A soli 21 anni si è fatto notare conquistando il grande pubblico con il suo stile pop influenzato dal british pop e dal cantautorato italiano. Ma non gli piace essere etichettato.

“La mia musica si sta definendo sempre di più ma non necessariamente dal punto di vista del genere. Le sonorità sono pop e il ritornello è molto cantabile ma non escludo in futuro un cambio di genere anche repentino.

Mi piace sperimentare, ho iniziato questo viaggio con la mente totalmente aperta a qualunque cosa mi possa emozionare”.

La sua mente e la sua musica guardano dunque verso ulteriori orizzonti sonori in cui il la cultura pop abbraccia il mondo urban.