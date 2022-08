Will Smith terrorizzato da una tarantola trovata in casa

Un "Bad Boy" molto poco "bad" di fronte a certi tipi di incontro non preventivati: Will Smith viene terrorizzato da una tarantola trovata in casa

Per essere uno che nel film Wild Wild West ne aveva combattuta una gigante in ferro Will Smith non pare molto a suo agio con certe specie ed è stato terrorizzato da una tarantola trovata in casa. L’attore, che soffre di una lieve aracnofobia, nota il grosso ragno velenoso e chiede l’aiuto dei figli che alla fine lo “salvano”.

Will Smith terrorizzato da una tarantola

Il tutto è stato postato su alcune foto e video su Instagram. Smith è in buona compagnia, se si pensa che non sono in pochi quelli che al mondo temono i ragni. Ad ogni modo quello che è accaduto ieri, sabato 20 agosto, a casa del marito di Jada Pinkett non è stato proprio un atto di valore.

Il salto sulla sedia e l’aiuto di Trey

Ad un certo punto Smith ha individuato un grande ragno tarantola a pochi passi da lui ed è saltato su una sedia chiedendo l’aiuto del figlio maggiore Trey: “Ma che diavolo.

Quello è un grande ragno, va bene Trey, devi portarlo via da qui”. Trey all’inizio è un po’ titubante: “Perché devo farlo!?”. E il protagonista di Bad Boys che tanto “bad” non è: “Dai, sei giovane e forte e puoi sopportare il morso”. Alla fine il ragno è stato catturato sotto un bicchiere e Smith è perfino riuscito a dargli una timida occhiata.