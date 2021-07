William contro Harry, l’accusa: “Ha detto che aveva problemi mentali”

Tra il Principe William e il Principe Harry continua l'ostilità e il futuro Re d'Inghilterra avrebbe messo in giro voci false sul conto del fratello.

Tra il Principe Harry e suo fratello William è guerra? Secondo il biografo Omid Scombie il primogenito di Carlo e Diana avrebbe messo in giro voci false sul conto dell’ex duca del Sussex a seguito di alcune sue dichiarazioni inerenti il loro rapporto.

Il Principe Harry contro il Principe William

Cosa succede tra Harry e William d’Inghilterra? In passato i due sono stati molto uniti ma poi, a seguito del Megxit e dell’addio da parte di Harry ai titoli nobiliari, sembra che i rapporti tra i due siano diventati sempre più tesi. Secondo il biografo Omid Scombie William sarebbe addiriturra responsabile di aver dato vita a una campagna infamante contro il fratello minore in merito a dei presunti problemi mentali.

La questione sarebbe accaduta in seguito ad un’intervista in cui Harry avrebbe detto che lui e suo fratello avrebbero preso “strade diverse”. Nella sua recente intervista da Oprah Winfrey per la CBS, Harry è persino arrivato a dire che, a suo avviso, il fratello magigore sarebbe stato vittima delle “menzogne” della famiglia Reale.

Principe Harry: l’incontro a Londra

Dopo la morte del nonno, il Principe Filippo, Harry e William si sono incontrati per la seconda volta il 1° luglio a Londra in occasione dell’inaugurazione di una statua dedicata alla madre Diana.

I due si sarebbero comportati normalmente ma, secondo indiscrezioni, la loro tregua sarebbe stata unicamente “simulata” e in realtà il conflitto tra i due sarebbe ancora aperto. Solo alcuni mesi fa insieme a sua moglie Meghan Markle Harry ha persino insinuato che ci sarebbero state accuse razziste nei confronti di suo figlio Archie Harrison. Oggi lui e Meghan hanno anche una seconda bambina, Lilibet Diana, nata in California.

Principe Harry: la seconda bambina

Dopo la nascita della loro seconda figlia il Principe Harry e Meghan Markle non hanno rilasciato comunicati ufficiali né sono apparsi insieme in pubblico. La bambina è la prima nipote della Regina Elisabetta a essere nata su suolo americano e per il momento i suoi genitori hanno protetto strenuamente la sua privacy. In passato Harry e Meghan hanno denunciato le continue incursioni dei paparazzi nei pressi della loro villa a Santa Barbara e si sono detti intenzionati a crescere i loro due figli come persone comuni.