William e Kate dormono in "letti separati": le indiscrezioni

Secondo i rumor circolati in rete, il Principe William e Kate Middleton starebbero affrontando un momento di crisi e, per questo, dormirebbero in stanze separate.

Il Principe William e Kate Middleton in letti separati

Da mesi si vocifera di una presunta crisi tra la duchessa Kate Middleton e suo marito William che, secondo gli ultimi rumor in circolazione, dormirebbero in camere separate. I due – secondo le indiscrezioni – avrebbero iniziato a vivere la crisi a causa della crescente pressione nei loro confronti e dello stress derivato dagli impegni reali (in particolar modo dopo la scomparsa della Regina Elisabetta). Come se non bastasse sono diventati sempre più insistenti i rumor riguardanti una presunta relazione tra William e la marchesa Rose Hanbury, fatto che ovviamente non avrebbe mancato di minare ulteriormente il rapporto tra il principe e Kate.

Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? La coppia continua a mostrarsi serena e unita e, dalla loro storia d’amore, sono nati tre figli. In tanti sono curiosi di sapere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se davvero l’allontanamento tra William e Kate sia vero come molti sostengono. Per il momento sulla questione non è dato sapere di più e tra le fonti vicine alla coppia reale non sono ancora emerse conferme.