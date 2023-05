William e Kate Middleton fanno infuriare Re Carlo III all'incoronazione

Il principe William e la moglie Kate Middleton hanno fatto infuriare Re Carlo III. Il tutto sarebbe andato in scena proprio nel giorno dell’incoronazione.

William e Kate Middleton fanno infuriare Re Carlo III

Sabato 6 maggio 2023 è andata in scena l’incoronazione di Re Carlo III. All’apparenza è andato tutto secondo i piani, ma sembra che dietro le quinte ci sia stato qualche piccolo problema. A far infuriare il sovrano sarebbero stati il principe William e la moglie Kate Middleton. Pare che i due siano arrivati in ritardo alla cerimonia.

La rabbia di Re Carlo ripresa dalle telecamere

William e Kate sarebbero arrivati in ritardo proprio mentre Re Carlo III e Camilla erano nelle loro carrozze. La rabbia del sovrano, quindi, è stata ripresa dalle telecamere, dettaglio che avrebbe fatto infuriare ancora di più il sovrano. Non a caso, un esperto di lettura labiale sostiene che il Re avrebbe detto a Camilla:

“Non possiamo mai essere puntuali, c’è sempre qualcosa…”.

Re Carlo III: dopo la rabbia l’incoronazione

Nonostante la rabbia, Re Carlo è stato incoronato e tutto è andato per il meglio. Il ritardo di William e Kate non ha in alcun modo rovinato la cerimonia. Sia il sovrano che la Regina hanno dimostrato di essere all’altezza del ruolo che da adesso in poi ricopriranno.