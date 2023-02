William e Kate Middleton: la regola tassativa data ai loro figli

Kate Middleton e il Principe William avrebbero bandito urla, punizioni e sculacciate dalle loro vite e avrebbero una regola tassativa per l’educazione dei loro figli.

Kate e William: la regola data ai figli

Secondo indiscrezioni la duchessa Kate Middleton e il Principe William, da sempre attivi nei temi legati all’infanzia, avrebbero imposto una regola tassativa ai loro tre figli, George, Charlotte e Louise. In casa sarebbe categoricamente vietato urlare e questo varrebbe per i bambini così come i genitori. Più volte i due sono stati avvistati mentre cercavano di placare i capricci fatti in pubblico da uno dei tre principini mettendosi in ginocchio (per stare all’altezza del bambino) e aprendosi al dialogo.

Secondo il Sun questa tecnica, chiamata chat sofa, servirebbe a far sì che i bambini riescano a stabilire da subito un dialogo e che soprattutto plachino la loro rabbia prima di trovare finalmente una soluzione pacifica. Sempre secondo il Sun i tre principini non avrebbero mai assistito a una lite tra i genitori, che cercherebbero di far vivere loro un ambiente il più possibile armonioso.

I rapporti con Meghan e Harry

Kate e William non hanno preso pubblicamente posizione in merito alle dichiarazioni fatte dal principe Harry nella sua controversa autobiografia, Spare, e in tanti si chiedono se i due lo faranno. Secondo indiscrezioni i rapporti tra i quattro cognati non sarebbero dei migliori e in particolare tra Meghan e Kate non correrebbe buon sangue. In tanti si chiedono quale sia la verità sulla vicenda, ma sulla questione non sono emersi ulteriori particolari.