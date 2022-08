William ha tradito Kate Middleton: perché su Twitter gira questa voce?

William ha tradito Kate Middleton: su Twitter gira questa voce, con tanto di racconto "piccante" e dettagliato.

William d’Inghilterra ha davvero tradito Kate Middleton? E’ questa la domanda più gettonata delle ultime ore, che ha fatto schizzare tra le prime posizioni di Twitter gli hashtag #PrinceWilliamAffair e #PrinceofPegging.

Nelle ultime ore si fa un gran parlare di un possibile tradimento di William nei confronti di Kate Middleton.

La voce ha iniziato a circolare su Twitter, al suon di hashtag come #PrinceWilliamAffair e #PrinceofPegging. A rendere pubblica la presunta tresca è stato l’account Instagram @Deuxmoi. Nel suo racconto “piccante” si parla di una “relazione extraconiugale di un reale britannico (il principe William)“. Si tratta, però, di un “segreto ben noto a Londra e tra l’aristocrazia inglese“.

Su una Stories poi cancellata, si leggeva:

“A una recente festa con i media inglesi, mi è stato detto che il vero motivo per cui questo reale tradiva la moglie era il suo amore per il pegging, pratica in cui la moglie è troppo antiquata per impegnarsi”.