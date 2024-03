William in Galles per la festa del Patrono San David

Wrexham, 1 mar. (askanews) - Sorride a favore di sudditi e stampa, William è impegnato in una serie di appuntamenti pubblici in Galles. La sua giornata è iniziata con una visita una scuola e il Wrexham FC per celebrare il giorno di San David, il santo patrono del Galles. Ha posato per una foto con...

Wrexham, 1 mar. (askanews) – Sorride a favore di sudditi e stampa, William è impegnato in una serie di appuntamenti pubblici in Galles. La sua giornata è iniziata con una visita una scuola e il Wrexham FC per celebrare il giorno di San David, il santo patrono del Galles. Ha posato per una foto con uno dei famosi proprietari del Wrexham FC, Rob McElhenney, poi ha fatto visita anche il pub locale della squadra di calcio, dove ha bevuto una pinta di birra e un bicchierino di whisky. Anche questa volta il principe era senza la moglie la principessa Kate che è ancora in convalescenza dopo l’intervento all’addome per cui ha cancellato tutti gli impegni ufficiali. La sua prolungata assenza creando grande preoccupazione tra i sudditi, tenuto conto che anche il Re Carlo si sta curando per un tumore.