Willy Monteiro, Fratelli Bianchi condannati ancora: 4 anni e 6 mesi per spacc...

Per Marco e Gabriele Bianchi è arrivata una nuova condanna. Ai due è stata comminata una pena aggiuntiva per spaccio di sostanze.

Era il 6 settembre del 2020 quando il giovane Willy Monteiro Duarte moriva a Colleferro, dopo essere stato vittima di un violento pestaggio mentre stava cercando di difendere un amico. A distanza di circa tre anni per i fratelli Bianchi, Marco e Gabriele, è arrivata una nuova condanna. Il giudice ha infatti stabilito una pena aggiuntiva di 4 anni e 6 mesi per spaccio di sostanze stupefacenti e tentata estorsione. I due – ricordiamo – per la morte del 21enne stanno scontando una condanna all’ergastolo.

Willy Monteiro, per i fratelli Bianchi è arrivata nuova condanna

Stando a quanto emerge dalla sentenza emessa dalla Cassazione, i due fratelli avevano in essere un’attività volta allo spaccio “di sostanze stupefacenti sul loro territorio”. Marco e Gabriele Bianchi, inoltre, pare spacciassero soprattutto Cocaina. Secondo le intercettazioni effettuate Marco e Gabriele avrebbero comunicato con un codice che serviva a definire dettagli come la quantità di stupefacenti da consegnare.

La sentenza della Cassazione

Sarebbero state proprio le intercettazioni ad essere determinati al fine della comminazione della nuova pena. I clienti dei due fratelli hanno fornito “dichiarazioni palesemente reticenti e timorose”. La sentenza n. 24226 che fa riferimento all’udienza del 14 marzo – riporta ANSA – è stata depositata nella giornata di martedì 6 giugno dalla Terza sezione penale degli “ermellini”.