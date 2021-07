Willy Monteiro, la banda dei fratelli Bianchi condannata per aver picchiato padre e figlio per 20 eu

La banda dei fratelli Bianchi, accusati dell'omicidio di Willy Monteiro, è già stata condannata in passato per aver picchiato padre e figlio.

Oltre all’accusa di omicidio ai danni di Willy Monteiro, la banda dei fratelli Gabriele e Marco Bianchi è stata condannata per una vicenda legata allo spaccio di cocaina: secondo la sentenza del giudice ha picchiato due persone, padre e figlio, per un tardivo pagamento.

Banda fratelli Bianchi condannata

Prima di massacrare di botte fino ad uccidere, la notte tra il 5 e il 6 settembre scorso a Colleferro, il giovane di origini capoverdiane, la banda dei due ragazzi era già dedita allo spaccio di droga nonché a minacce e aggressioni selvagge a chi tardava nei pagamenti.

E’ il caso di una vicenda che la vede coinvolti nel 2019 e per cui è già stata condannata. Soprannominati “i gemelli” per la loro somiglianza, Marco e Gabriele avrebbero avuto un debito di venti euro con un giovane di Lariano, minacciato e picchiato con violenza dal loro amico Andrea Cervoni per cui il giudice ha chiesto 3 anni di carcere.

Il ragazzo sarebbe stato aggredito a colpi di MMA, la tecnica mista di arti marziali di cui i due fratelli di Artena sono campioni e che sarebbe stata utilizzata anche contro Willy.

Oltre al giovane avrebbero aggredito anche il padre, intervenuto per difendere il figlio dall’aggressione.

Banda fratelli Bianchi condannata: “Intimoriscono tutti”

“Fanno i grandi in paese, intimoriscono tutti. Spadroneggiano ma solo con gente come me, ossia con i più deboli“, ha specificato la vittima agli investigatori riferendosi ai Bianchi e al loro gruppo. Lui e il padre avrebbero anche ricevuto pressioni per ritirare la denuncia presentata.

“Sei un infame tu e tuo padre, siete solo dei pezzi di merda…avete torto marcio e andate pure a fa la denuncia infami…morti de fame“, avebbe detto un membro della banda al giovane.

In precedenza, per tali fatti, Marco e Gabriele Bianchi hanno ricevuto una condanna a 5 anni e 4 mesi di reclusione.

Per il loro amico Orlando Palone è stata invece disposta una reclusione di 2 anni e 8 mesi mentre Omar Sahbani, anche lui presente alla rissa di Colleferro, ha patteggiato a 4 anni e 8 mesi

Banda fratelli Bianchi condannata: attesa udienza processo Willy

Intanto giovedì 29 luglio, davanti alla Corte d’Assise del Tribunale di Frosinone, è attesa un’altra udienza del processo per la morte di Willy Monteiro. I due dovranno rispondere dell’accusa di omicidio volontario.