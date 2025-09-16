Willy Monteiro, Mattarella: italiano esemplare per coraggio e altruismo

Colleferro (Rm), 16 set. (askanews) – Willy Monteiro Duarte “è un italiano esemplare: per questo è stato insignito alla memoria della medaglia d’oro al valor civile per il suo gesto di coraggio e di altruismo”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Colleferro (Rm) nella cerimonia per commemorare la figura di Willy, giovane italiano di origine capoverdiana, ucciso il 6 settembre del 2020 in un pestaggio di strada mentre tentava di difendere un amico.

“A lui – ha aggiunto – va il ricordo e il dolore di tutti gli italiani feriti da tanto orrore”.

“Non dimenticare vuol dire non essere indifferenti. L’indifferenza è negativa e spregevole come la violenza. L’indifferenza nasce dalla chiusura in se stessi, dalla sfiducia, dalla rassegnazione. La violenza si sconfigge con la solidarietà, con le relazioni umane, con l’inclusione, col dialogo, con la comprensione delle opinioni e delle esigenze degli altri” ha aggiunto Sergio Mattarella ricordando il giovane che è stato insignito della medaglia d’oro al valore civile alla memoria.