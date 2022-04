Wilma Helena Faissol ha mostrato ai fan la sua cicatrice dopo l'intervento e la caduta da cavallo.

Wilma Helena Faissol, moglie di Francesco Facchinetti, ha mostrato ai fan la sua brutta cicatrice dopo la caduta di cavallo dello scorso mese e l’intervento subito per la frattura dell’omero.

Wilma Helena Faissol: la cicatrice

A un mese dall’intervento subito per la frattura dell’omero e lo spavento vissuto dopo una sua caduta da cavallo, Wilma Helena Faissol ha mostrato ai fan la sua cicatrice e ha confessato di sentire ancora dolore.

“Ho sempre preferito stare in compagnia dei cavalli piuttosto che degli umani. Ora non so più chi frequentare”, ha dichiarato Wilma, che negli ultimi mesi è stata protagonista di ben due cadute.

A ridosso dell’incidente la moglie di Francesco Facchinetti aveva raccontato di aver rischiato grosso: “La mia prognosi è un miracolo” aveva detto ai fan, e ancora: “Trauma cranico non commotivo e policontusioni. Sutura, collare cervicale, antidolorifico, ghiaccio, risonanza rachide cervicale e atm, disinfezione”.

La vita privata

Pur avendo trascorrere un periodo di assoluto riposo a causa dell’incidente, Wilma Helena Faissol ha potuto contare sul supporto e l’amore di suo marito, Francesco Facchinetti, e dei suoi due figli. La moglie del produttore ha un ottimo rapporto con Alessia Marcuzzi, l’ex compagna di Francesco Facchinetti e madre della sua prima figlia, Mia. Le due e i rispettivi mariti hanno ottimi rapporti e spesso trascorrono le vacanze insieme anche per far sì che i figli stiano con entrambi i genitori.

“Sembriamo un po’ una famiglia da telefilm. Però in realtà io ho un ottimo rapporto sia con Gaia (Lucariello, ndr.) che con Wilma, sono più amica loro che dei miei ex”, ha confessato la celebre conduttrice.