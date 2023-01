Wilma Goich, caos sul biglietto di ritorno per il GF Vip: "Me l'hanno dato"

Wilma Goich, caos sul biglietto di ritorno per il GF Vip: "Me l'hanno dato"

Wilma Goich, caos sul biglietto di ritorno per il GF Vip: "Me l'hanno dato"

Wilma Goich, caos sul biglietto di ritorno per il GF Vip: gli autori del reality hanno pilotato il suo rientro in gioco?

Una nuova polemica investe il GF Vip 7.

In molti credono che il biglietto di ritorno di Wilma Goich sia stato scambiato dalla produzione per consentirle di tornare in gioco. Il dubbio non nasce a caso, ma da una frase pronunciata dalla stessa cantante.

Wilma Goich: caos sul biglietto di ritorno per il GF Vip

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Wilma Goich ha perso al televoto, dove era in gioco con Sarah Altobello, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli.

La cantante è stata eliminata dal programma con l’11% delle preferenze, ma quando è arrivata in studio ha scoperto di avere il biglietto di ritorno. Così, per la gioia degli altri concorrenti, Wilma è tornata in Casa e ha proseguito la sua avventura nel reality. Fin qui nulla di male, d’altronde altri Vipponi che l’hanno preceduta hanno avuto la sua stessa fortuna. Il caos, però, è scoppiato proprio a causa di una frase pronunciata dalla Goich appena rientrata in gioco.

La frase incriminata di Wilma Goich

Parlando con Attilio Romita e Milena Miconi, Wilma ha ammesso che il suo biglietto di ritorno era contenuto all’interno del bussolotto numero cinque. “Ah quindi l’avevi scelto tu il bussolotto?“, ha chiesto l’ex mezzo busto del Tg. La Goich, senza peli sulla lingua, ha risposto:

“No, me l’hanno dato, mi hanno dato il numero cinque e ho detto ah bene”.

I fan del GF Vip gridano al complotto

Davanti alla confessione di Wilma sul biglietto di ritorno è scoppiato il caos. Molti fan del GF Vip hanno gridato al complotto, sottolineando che il ritorno in Casa della Goich è stato pilotato dalla produzione del reality. Il motivo? Probabilmente, lo staff di Signorini l’ha fatto perché aveva già perso inaspettatamente un concorrente, ovvero Patrizia Rossetti che ha abbandonato per problemi di salute.

Ovviamente, questa è soltanto la tesi dei fan, da parte di Alfonso & Co non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale.