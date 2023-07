Wimbledon 2023, Sinner agli ottavi e Berrettini al terzo turno. Musetti out

(Adnkronos) – Jannik Sinner agli ottavi di finale, Matteo Berrettini al terzo turno e Lorenzo Musetti eliminato nella quinta giornata di Wimbledon 2023. Sono 3 gli italiani impegnati nel tabellone del singolare maschile. Berrettini si guadagna l'accesso al terzo turno sconfiggendo Alex De Minaur. L'azzurro, numero 38 del mondo, supera l'australiano, numero 17 del mondo e 15 del seeding, con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-4 in due ore e 12 minuti.

esce di scena al terzo turno. L'azzurro, numero 16 del mondo e 14 del seeding, cede al polacco Hubert Hurkacz, numero 18 del ranking Atp e 17 del tabellone, con il punteggio di 7-6 (7-4), 6-4, 6-4 in due ore e sei minuti.

In campo anche che nel terzo round sconfigge il francese Quentin Halys per 3-6, 6-2, 6-3, 6-4. La testa di serie numero 8 perde il primo set (6-3) contro il francese Quentin Halys ma pareggia i conti vincendo il secondo parziale 6-2 e ribalta la situazione aggiudicandosi il terzo set per 6-3. L'azzurro rischia di complicarsi la vita cedendo il servizio in apertura di quarto set ma replica subito (2-2). Nel nono game, Sinner piazza il break decisivo e chiude 6-4.