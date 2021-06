Wingsbeat è la bioprofumeria online scelta da oltre 50.000 clienti

Wingsbeat è la società specializzata in cosmetici naturali e prodotti biologici certificati, con una proposta di oltre 5.000 articoli e una selezione di 150 brand bio.

Ha incontrato l’apprezzamento di più di 50.000 clienti e ne è la prova il certificato d’oro di approvazione eKomi. Wingsbeat è la società specializzata in cosmetici naturali e prodotti biologici certificati, con una proposta di oltre 5.000 articoli. Attiva online con Wingsbeat.shop e in Sardegna con tre punti vendita, vanta una selezione di 150 brand bio. Pochi click e il cliente riceve l’ordine in appena 24/48 ore, approfittando di spedizione gratis per acquisti superiori a 42,90 euro.

La scoperta dell’offerta è all’insegna della semplicità, dal menu orizzontale di navigazione è facile passare in rassegna prodotti per corpo, viso, capelli e make up. Tra gli articoli figurano crema per capelli ricci, maschere capelli bio e balsami, shampoo, tinte per capelli, prodotti antiage, idratanti, esfolianti, anti cellulite, solo per citarne alcuni dei più noti.

Il team dello store ha selezionato i marchi sinonimo di eccellenza, in prevalenza realtà italiane. Qualche esempio? Parlux, Parentesi Bio, Eterea, Domus Olea Toscana, Alkemilla, La Saponaria, Solidea, Esmeralda, Gyada Cosmetics, Biofficina Toscana, Anarkhìa Bio, Maternatura, Bio’s, Organic Shop, Tangle Teezer, Phitofilos, Khadì, Le Erbe Di Janas, Purobio e Antos.

Le principali occasioni di risparmio sono raccolte nella sezione “Offerte”, dove ci sono centinaia di articoli in saldo. “Zero Waste” è invece la selezione dei prodotti privi di qualsiasi tipo di plastica. Un ulteriore impegno verso un cambiamento green delle scelte di consumo.

Digitando www.wingsbeat.shop, l’utente può scoprire anche tanti spunti sul mondo dei prodotti naturali e bio all’interno del Beauty Blog. In ogni caso il cliente può sfruttare una consulenza personale fornita da professionisti del settore, senza contare i vantaggi di consegne rapide con corriere espresso, possibilità di spedizione gratuita e ordine rapido (con opzione “riordino”).

Le 868 opinioni dei clienti verificate da eKomi sono la dimostrazione di come questa formula di shopping abbia ottenuto la fiducia del consumatore: la valutazione media è di poco inferiore alle cinque stelle (il punteggio massimo).

Wingsbeat è il risultato dell’intuizione di Paola, Daniela e Carlo, che nel 2017 hanno lanciato un progetto animato dagli ideali di eco sostenibilità e rispetto della natura. L’azienda è oggi attiva online, rivolgendosi all’intero pubblico nazionale, e in ambito retail con tre Natural Concept store (a Cagliari, Oristano e Villacidro).

Il battito d’ali per una bellezza magnetica e naturale ti aspetta su www.wingsbeat.shop con uno sconto del 15%.