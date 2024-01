Winx Club compie 20 anni, le fatine italiane dal successo globale

Milano, 27 gen. (askanews) - Winx Club compie 20 anni. Orgoglio italiano in tutto il mondo, le fatine nate dal genio visionario di Iginio Straffi hanno raggiunto il pubblico globale con le loro avventure conquistando intere generazioni. Winx Club ha fatto il suo debutto in tv il 28 gennaio del 2004 ...

Milano, 27 gen. (askanews) – Winx Club compie 20 anni. Orgoglio italiano in tutto il mondo, le fatine nate dal genio visionario di Iginio Straffi hanno raggiunto il pubblico globale con le loro avventure conquistando intere generazioni. Winx Club ha fatto il suo debutto in tv il 28 gennaio del 2004 ed è diventato subito un fenomeno evergreen fra i più seguiti a livello internazionale. Bloom, Stella, Flora, Aisha, Musa e Tecna sono cresciute insieme ai loro fan, portando Winx Club alla ribalta mondiale passando dai primi disegni a mano realizzati da Iginio Straffi fino all’animazione in 3D con effetti speciali di elevatissima qualità. In occasione del venetennale Rainbow ha annunciato che il reboot animato della serie è già in produzione.