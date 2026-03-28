Witkoff: possibili colloqui con l'Iran già questa settimana

Miami, 28 mar. (askanews) – L’inviato speciale della Casa Bianca per il Medio Oriente Steve Witkoff afferma di credere che già questa settimana possano tenersi colloqui tra Stati Uniti e Iran per cercare di porre fine alla guerra in Medio Oriente, iniziata un mese fa.”La mia idea di un vero negoziato sarebbe questa – spiega Witkoff – Restiamo qui e non ce ne andiamo finché non abbiamo finito. È quello che abbiamo proposto. Pensiamo che questa settimana ci saranno incontri, e lo speriamo davvero. Le navi stanno passando. È un segnale molto, molto positivo. E credo che il presidente voglia un accordo di pace”.