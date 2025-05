WMD 2025, Napoli capitale innovazione aerospazio e meccatronica

Roma, 28 mag. (askanews) – “Il WMD di Napoli è un’iniziativa encomiabile, capace di mettere in rete le eccellenze campane nei settori dell’aerospazio, dell’automotive e della meccatronica. Queste imprese costituiscono una ricchezza straordinaria, esprimendo standard qualitativi elevati, ma hanno bisogno di essere accompagnate nel cogliere le numerose opportunità offerte dalle istituzioni.

Solo così potranno crescere in innovazione e fatturato. La Campania è tra le poche regioni italiane a vantare un saldo positivo in tutte le voci legate alle nuove tecnologie”.

Lo ha dichiarato Antonio Marchiello, assessore alle Attività produttive della Regione Campania, intervenuto alla VI edizione del WMD 2025 che si è svolto alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Evento che si consolida sempre di più essendo giunto alla sesta edizione come ricorda Alfonso D’Aria, presidente del WMD: “Questa edizione ci sta già premiando già dal primo giorno: migliaia di visitatori stanno scoprendo aziende nazionali e internazionali che espongono tecnologie d’avanguardia (stampa 3D, macchine a controllo numerico, metrologia e aerospazio). Napoli conferma il suo ruolo di capitale del Sud per il settore metalmeccanico, diventando un vero e proprio hub trainante per l’economia italiana. La vera sfida, però, resta la carenza di personale qualificato: per questo abbiamo creato un’accademy che offre a neodiplomati e neolaureati l’opportunità di effettuare un percorso formativo solido, la base ideale su cui costruire il proprio futuro professionale.”

Tra i settori più gettonati quello dell’aerospazio come evidenziato da Luigi Carrino, presidente del Distretto aerospaziale della Campania: “In Campania siamo leader nell’aviazione civile sia per quanto riguarda il valore aggiunto prodotto, che per l’occupazione che riguarda soprattutto i giovani impegnati nelle scienze Stem. Esportiamo tecnologia e rappresentiamo un quarto del volume di affari di tutta l’aviazione italiana. Come Dac da dieci anni con i nostri partner sviluppiamo progetti per un valore complessivo di 300 milioni di euro. Riteniamo cruciale implementare politiche industriali in settori che rivestono un’importanza vitale per lo sviluppo economico italiano. Per ogni 100 euro di valore aggiunto attivato dalla produzione aerospaziale sul territorio, l’effetto endogeno, cioè ciò che resta per la ricchezza della regione, è pari a 94,1 , dato ben superiore ai 55,2 euro del settore automotive e dei 53,9 euro del settore alimentare. Dobbiamo proseguire su questa strada”.

A illustrare i numeri della sesta edizione Erika Capasso, event manager del WMD: “Quest’anno ospitiamo oltre 150 espositori, nazionali e internazionali, dai costruttori di macchine utensili ai professionisti del controllo qualità e dell’automazione, includendo per la prima volta anche la subfornitura meccanica. Le imprese non solo mostrano le proprie competenze e tecnologie a un pubblico specializzato, ma hanno anche l’occasione di organizzare incontri B2B per creare nuove sinergie e collaborazioni. Nelle prime ore di apertura abbiamo già registrato oltre 2.000 visitatori: un risultato record che conferma l’importanza crescente di questa manifestazione per il settore e per il territorio”.

Tra le novità della VI edizione la tavola rotonda “Parità di Genere nell’Industria: Oltre gli Stereotipi, Verso una Maggiore Inclusività”. L’evento è stato introdotto da Maria Grazia Villano (vicepresidente Omi srl) promotrice del progetto ‘Gender equality in our Dna: “Un progetto che promuove la parità di genere non solo nel contesto lavorativo ma anche nel market place e nella comunità”.

Per Valentina Floro Flores (ad Aerosoft) “il tema dell’uguaglianza di genere non può prescindere dal riconoscimento della figura femminile come valore per le aziende senza mai dimenticare il ruolo delicato e importante non solo all’interno dell’ambiente di lavoro ma anche nella famiglia e nella società. Senza una società sana è difficile che ci siano aziende sane in futuro”. Un contributo alla discussione è arrivato anche da Anais Botineau, responsabile Sviluppo Sud Italia (CCI France Italie): “Siamo lieti di partecipare a questa tavola rotonda dove abbiamo presentiamo Il nostro programma di mentoring ‘Inspiring woman’ per parlare di meritocrazia, inclusione e diversità”.

Secondo Irene Nuzzo (SIA Group S.r.l.) “Divulgare la parità di genere nell’industria è una priorità e potersi confrontare con altre realtà, diverse da quella italiana, è motivo di arricchimento”.

In conclusione, Flavia De Maio (responsabile marketing di Abete): “Il tema della parità di genere è argomento molto delicato soprattutto nel settore della metalmeccanica a forte prevalenza maschile. Vogliamo far sentire la nostra voce rimarcando l’assoluta capacità a stare al passo con i colleghi uomini”.