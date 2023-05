WNTD, Panizzut (Lega): Cambiare la cultura del fumo

Roma, 31 mag. (askanews) – “Purtroppo dobbiamo prendere consapevolezza che non solo negli ultimi anni non è diminuito il numero di fumatori, ma anche che si sta abbassando l’età media dei fumatori che sono tantissimi

fra i più giovani. È questo è paradossale perché, evidentemente, pur avendo maggiori informazioni sembrano ignorarle. Noi siamo assolutamente d’accordo nel trovare strade alternative alla sigaretta classica, come dimostrammo quando proponemmo con la detassazione per le aziende della filiera delle sigarette elettroniche. Dobbiamo ricordare, tra l’altro, che sono aziende

che danno lavoro e investono nel nostro paese. Che le sigarette elettroniche possano rappresentare un minor pericolo è ormai riconosciuto da tutti, auspichiamo che il Ministero della Salute si metta a sedere intorno a un tavolo per riconoscere questo dato e confrontarsi sulle misure da prendere”, ha dichiarato l’On. Massimiliano Panizzut, Capogruppo Lega in Commissione Affari Sociali della Camera, durante la puntata odierna di Largo Chigi,

il talk di The Watcher Post, quest’oggi dedicato al World No Tobacco Day. “Dobbiamo cambiare la cultura del fumo. Dovremmo prendere esempio da altri stati come l’Inghilterra e la Francia che favoriscono la cultura del rischio ridotto. Dobbiamo ricordare anche che il costo sociale delle malattie collegate al fumo è particolarmente alto e pesa sulle casse dello stato, diminuire il pericolo aiuterebbe anche in questo senso”, ha concluso Panizzut.