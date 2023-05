WNTD, prof. Beatrice: sigaretta elettronica aiuto a smettere

Roma, 31 mag. (askanews) – “Bisogna intercettare meglio le esigenze dei fumatori che hanno l’idea di smettere di fumare. Le proposte fatte finora

dall’Istituto superiore di sanità hanno un problema di ricevibilità. La gran parte dei consigli tecnici non comporta la cessazione del tabagismo, la sigaretta elettronica invece è uno strumento importante per aiutare il fumatore a smettere, con un’efficacia superiore alla nicotina in formato farmacologico”,

lo ha detto questa mattina il prof. Fabio Beatrice, direttore scientifico dell’Osservatorio Mohre, intervenendo a Largo Chigi, il format di The Watcher Post, quest’oggi dedicato al World No Tobacco Day. “Il timore dei medici è che il fumo elettronico possa essere una porta di accesso alla dipendenza da fumo. Ma in realtà gli ultimi studi dimostrano che è necessario trovare un punto di equilibrio tra politiche che diminuiscano il tabagismo e quelle di aiuto ai fumatori, quindi la sigaretta elettronica va intesa non tanto come qualcosa di sano da consigliare ai ragazzi, ma come un concreto aiuto ai fumatori che hanno voglia di smettere”.