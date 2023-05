WNTD, Roccatti: sigaretta elettronica strumento salute pubblica

Roma, 31 mag. (askanews) – “Sembra evidente che le politiche attuate finora non abbiano prodotto risultati. La scienza è convergente nel riconoscere il

rischio del fumo elettronico inferiore almeno del 95% rispetto a quello di sigarette tradizionali. In Inghilterra si è passati dal 21% di fumatori nel 2012 al 14% nel 2021, ma ci sono riusciti attuando campagne in favore della sigaretta elettronica. Ormai è evidente che la e-cig è uno strumento di salute pubblica”, lo ha detto questa mattina Umberto Roccatti, presidente di Anafe Confindustria, intervenendo a Largo Chigi, il format di The Watcher Post, quest’oggi dedicato al World No Tobacco Day.

“Questo governo ci ha già teso una mano sotto il profilo fiscale, perché ha disinnescato gli incrementi di imposta che erano stati previsti dalle legislature precedenti. Resta la tassazione, superiore a quella vigente in altri paesi europei, ma non è questo il problema. Chiediamo alla politica di non sottovalutare l’opportunità rappresentata dal fumo elettronico, grazie al quale

si può abbattere del 6 o 7% il tasso di fumatori in Italia, ma serve un approccio diverso da parte delle istituzioni sanitarie. E poi chiediamo una maggiore vigilanza sul contrabbando di sigarette elettroniche tra minori. È necessario un aiuto per contrastare le vendite illegali che avvengono tramite i social

network”.