Wobi 2021, Volpato (Banca Mediolanum): "Ci attende decennio straordinario"

(Adnkronos) – Aria di ottimismo verso il futuro arriva da Wobi 2021, il Business World Forum di Milano che da oltre 15 anni rappresenta l'evento di riferimento per la business community italiana. Secondo Stefano Volpato, Direttore Commerciale di Banca Mediolanum, quello che ci aspetta sarà un decennio storico: “Stiamo per vivere una stagione straordinaria, questo non vuol dire che non ci saranno intoppi, ma gli elementi per un decennio brillante ci sono tutti.

Prima di tutto l’effetto molla creato dal lockdown con la persone chiuse in casa per 18 mesi e costrette a consumare pochissimo. Il Covid inoltre ha accelerato la digitalizzazione dei cittadini. Le aziende erano già digitalizzate ma col lockdown anche il consumatore ha dovuto prendere quella strada. C’è poi il vantaggio del basso costo del denaro, un vero e proprio lubrificante per la crescita dei consumi. Altro fattore vantaggioso è la transizione ecologico-energetica che coinvolgerà l’economia.

Infine come ultimo elemento ci sono gli oltre 3 mila miliardi di dollari stanziati dal piano d’uscita post Covid”.

Volpato cita quindi l’ex presidente di Pepsi Cola ed ex amministratore delegato di Apple, John Sculley: “Sculley diceva che il futuro appartiene a chi ha la capacità di vedere le cose prima che diventino ovvie. Per questo sono convinto che se avessimo una macchina del tempo e ci spostassimo al 31 dicembre 2030 ci troveremmo a parlare del decennio appena concluso come dei ruggenti anni ‘20”.