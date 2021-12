Women Of Change Italia a difesa delle donne, le azioni concrete

Roma, 16 dic. (askanews) – Anita Falcetta in rappresentanza del movimento di opinione Women of Change Italia, da anni si impegna a favore dei diritti delle donne portando a termine iniziative di livello nazionale ed internazionale. Sta per concludersi un 2021 ricco di eventi e iniziative a sostegno delle Pari Opportunità e contro ogni forma di Violenza e Prevaricazione nei confronti delle Donne. Un anno denso di cambiamenti e rivoluzioni in ambito sociale, politico, mediatico e culturale.

Il 23 dicembre Women of Change Italia parteciperà all evento di inaugurazione di Villa Gaia, una casa per le donne localizzata nell Oltrepo Pavese, come partner sostenitore e promotore del progetto avendo aperto un importante tavolo di lavoro tra la Fondazione Villa Gaia e una grande azienda italiana che ha deciso di sostenere l iniziativa. Contestualmente Women of Change Italia ha creato una connessione, sempre senza scopo di lucro, tra la medesima azienda e il collegio di eccellenza Villa Nazareth, allo scopo di mettere in atto un azione di sostegno, attraverso borse di studio, del percorso universitario di alcune studentesse straniere in condizione di estrema fragilità.

Women of Change Italia è un progetto non profit, una rete solidale a partecipazione gratuita, che offre alle donne ascolto, supporto, occasioni di formazione personale e professionale, momenti di incontro fisici e virtuali, opportunità di business networking. La sua mission è diffondere cultura per superare ogni tipo di stereotipo e discriminazione di genere, per limitare e sconfiggere la violenza sulle donne in una logica di confronto e scambio costruttivo con gli uomini, al fine di creare una società più equa e inclusiva.