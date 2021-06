WomenX Impact, annunciati programma e nuove date: appuntamento il 18, 19 e 20 novembre a Bologna

Il WomenX Impact 2021 si terrà sia online che in presenza a Bologna: le nuove date, il programma e gli ospiti più attesi dell'evento.

Originariamente previsto tra settembre e ottobre, il Summit WomenX Impact si terrà i prossimi 18, 19 e 20 novembre 2021 a Bologna: gli organizzatori dell’evento dedicato alla leadership femminile e al futuro del lavoro hanno già reso noti i primi dettagli del programma.

WomenX Impact

La tre giorni sarà fruibile sia online che in presenza al FICO Eataly World dove oltre cento speaker si alterneranno su tre palchi e tre sale contemporaneamente per affrontare diversi temi di ultima generazione.

Sarà l’occasione per dare voce alle donne che si sono distinte nei loro percorsi di vita e carriera e alle aziende che si sono impegnate con progetti importanti in ambito Diversity & Inclusion. Una full immersion di case study, storie personali, carriere di successo, nuovi modi di affrontare scelte personali e professionali che possano far riflettere tutte le professioniste che vogliano crescere, evolversi e moltiplicare le proprie opportunità in ambito lavorativo e non.

WomenX Impact: il programma

Come annunciato dalla fondatrice Eleonora Rocca, l’evento di quest’anno sarà nuovo, diverso dal solito e di respiro internazionale. Sul palco si alterneranno infatti lavoratrici e aziende da tutto il mondo per puntare i riflettori sul tema della leadership femminile con l’obiettivo di ispirare altre donne a credere in loro stesse e a condividere con aziende progetti e campagne inclusive e di successo.

Come predetto, WomenX Impact si svolgerà contemporaneamente in tre sale, due dedicate ai talk e una ai laboratori di formazione (Workshop Arena), grazie ai quali il pubblico avrà l’occasione di mettersi in gioco con esercitazioni pratiche.

I temi trattati sono i più disparati e vanno dall’attivismo all’imprenditoria digitale, dal futuro professionale delle donne all’intelligenza artificiale e al mondo sportivo.

WomenX Impact: gli ospiti

Gli oltre centro relatori e relatrici presenti al WomenX Impact arriveranno da tutte le parti del mondo (Londra, Lisbona, Parigi, Francoforte, Bruxelles, Stati Uniti) e oggi ricoprono ruoli apicali in aziende di fama globale come UniCredit, Google, LinkedIn, Spotify, Nestlé, BBC News, We Are Social, Coop Italia, ma anche per la Commissione Europea e la Banca Centrale Europea.

Tra le figure più attese vi sono Roberta Russo, Cloud Business Manager Southern Europe presso Hewlett Packard Enterprise, Carla Leveratto, Head of Creative Works presso Google Italia, Valeria Mennella, Chief Marketing Officer presso MBE Worldwide e Olivia Crooks, Client Services Manager presso Spotify.

Altre speaker annunciate sono: