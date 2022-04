Work Secure, più di 10mila articoli di antinfortunistica in pronta consegna al miglior prezzo

Work Secure ha selezionato per il suo catalogo oltre 10mila articoli di antinfortunistica disponibili in pronta consegna al miglior rapporto qualità prezzo.

Il valore della sicurezza sul lavoro è tale da non lasciare spazio ai compromessi. Per questo Work Secure (www.worksecure.it) ha selezionato una proposta dando priorità ai migliori articoli di antinfortunistica, espressione di oltre 300 produttori di tutto il mondo. L’azienda italiana fornisce anche assistenza nel post-vendita. Propone inoltre servizi di ispezioni e revisioni periodiche delle imbracature e dispositivi anticaduta.

All’interno del catalogo sono presenti infatti quei brand che rappresentano un punto di riferimento per il settore. Tra questi figurano 3M, Airbank, Cofra, Delta Plus, Heartsine, Helly Hansen, Honeywell, Irudek, Kask, Kong. Ma anche Petzl, Portwest, Protos e U Power, solo per citarne alcuni.

È un’offerta concepita, in dettaglio, per interpretare ogni declinazione del concetto di sicurezza sul lavoro. In pochi tap si possono acquistare cuffie antirumore, occhiali da lavoro e visiere, guanti in pelle, guanti in cotone, imbracatura anticaduta, cordini di posizionamento. A questi vanno ad aggiungersi autorespiratori, adduttori d’aria, ventilatori per spazi confinati e tantissimi altri prodotti. Il catalogo si sviluppa in oltre 10.000 articoli di antinfortunistica in pronta consegna.

Sono realizzate inoltre personalizzazioni su abbigliamento e tessuti di ogni genere, dalle stampe serigrafiche con inchiostri ad acqua alle stampe in colorprint, passando per applicazioni termosaldate di vario genere, ricami diretti su capi confezionati e in pannolenci, scudetti e patches ricamate amovibili.

Sul piano della competitività, Worksecure.it prevede l’applicazione del miglior rapporto qualità prezzo. Non solo. È stata adottata la politica di consegna gratuita in tutta Italia. In merito agli ordini giunti entro le 12:00, la spedizione con corriere espresso parte il giorno stesso.

Per qualunque richiesta di informazioni è disponibile il servizio di assistenza multi-canale, accessibile telefonicamente, via email e chat online. Senza contare il reso gratuito, nella remota ipotesi che i prodotti non corrispondano alle attese.

Nel novero dei suoi servizi, Work Secure fornisce la revisione, la riparazione e la taratura dei dispositivi rilevatori Gas Alert. Ma anche, come già accennato, ispezioni e revisioni periodiche di imbracature e dispositivi anticaduta di terza categoria, che sono soggetti a un controllo obbligatorio almeno ogni 12 mesi, come disposto dal Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro D. Lgs. 81/2008.

Per la sicurezza sul lavoro scegli servizi e prodotti che rappresentano un’eccellenza, approfitta subito di www.worksecure.it!